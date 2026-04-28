香川大学が開いたシンポジウム 希少糖の研究について多くの人に知ってもらおうと、香川大学が28日、シンポジウムを開き、約100人が参加しました。 希少糖を研究する「香川大学国際希少糖研究教育機構」が設立10周年などを記念して開催しました。 希少糖は現在までに53種類確認され、食品分野では世界各国で事業化が進む他、医療や農業や工業の分野でも事業化への期待が広がっています。 シンポジウムでは希少糖