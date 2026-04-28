中東情勢に係る経済動向連絡会高松市番町 中東情勢が緊迫化する中、香川県や金融機関などが28日、県内企業への影響や支援策を話し合う連絡会を開きました。 金融機関や経済団体など32の機関で構成され、初回の28日は約60人が出席しました。 企業などから寄せられた相談の内容や、既に行っている支援策について各機関が報告しました。 現時点では一部の事業者からナフサなどの石油精製商品や燃料などについて