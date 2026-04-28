女優の藤原紀香が28日、舞台「罠」の会見を大阪市内で行った。男女6人のサスペンス劇で、2024年に上川隆也、紀香らのカンパニーで初演され、わずか2年で再演された話題作となる。 【写真】美スタイル健在の藤原紀香 新婚3カ月の新妻エリザベートが行方不明になり、夫ダニエルが捜査を依頼するが、現れたのは見知らぬ女性だった…。だまし合い、駆け引き、手に汗握るスリリングな展開が魅力の作品で、元々は1960