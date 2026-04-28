こどもの日には船に乗ろう！ 子どもたちに旅客船・フェリーへの乗船機会を提供し、船への理解を深めてもらおうと、日本旅客船協会は2026年も5月5日の「こどもの日」に全国で「小学生乗船無料キャンペーン」を実施します。 岡山・香川でキャンペーンを実施するのは、瀬戸内中央観光汽船（北木～白石～笠岡航路）、国際両備フェリー（新岡山～小豆島土庄、高松～小豆島池田