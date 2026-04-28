堀之内SDが田中達也コーチとのやりとりを明かした浦和レッズは4月28日、マチェイ・スコルジャ監督との契約解除と、田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。同日に取材対応した堀之内聖スポーツ・ダイレクター（SD）は、田中暫定監督について「指導スキルやスタイル、指導者として発する言葉をここ数か月、見させてもらった。その1つ1つの要素を見た時に、残り8試合を任せたいと素直に思った」と期待を込めた。浦