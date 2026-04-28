◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）適性を信じているからこそ、挑戦を選んだ。１９５３年のレダ以来、牝馬が手にしていない春の盾。グレード制が導入された１９８４年以降、４２年で【０・０・１・３０】と苦しい戦いを続けている。それでも、四位調教師はアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）を送り出す。「さすがにＧ１で相手が強い。甘くはないでしょう