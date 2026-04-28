おととし2024年7月の豪雨で被災し、集団移転事業の検討が進む戸沢村蔵岡地区で27日夜、住民説明会が開かれ、5月から集団移転に伴う家屋の補償金を算定する調査が始まることが明らかになりました。2024年7月の豪雨で地区に住んでいた69世帯のほとんどが浸水した戸沢村蔵岡地区は、地区からの集団移転についてすべての世帯が賛同しています。27日夕方は4回目の住民説明会が開かれ、集団移転に向けた村のこれまでの進捗や、補償金の算