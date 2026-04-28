◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人は２８日の広島戦（東京ドーム）の試合前に、東京ドーム場内外で販売しているプロデュースグルメの中からファン投票で上位９位の「極旨９（ごくうまナイン）」を決める総選挙の結果を発表した。全３７品の豪華ラインアップから選ばれた上位９品は以下の通り。１位『小林誠司×Ｒｏｕｔｅ６６Ｄｉｎｅｒ誠司のあまうま［ハート］カラフルドーナツ』２位『阿