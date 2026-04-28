山形市の幼稚園で28日、毎年恒例のプール開きが行われ、園児たちが水遊びを楽しみました。山形市の金井幼稚園では28日、例年よりも一足早いプール開きが行われました。金井幼稚園では、園児たちに水に親しんでもらおうと毎年、温水プールを使った水遊びを行っています。34年目を迎えた今年度は、年長の園児36人が参加し、水温30度のプールの中で元気いっぱいに水遊びを楽しんでいました。園児「最後の遊ぶ