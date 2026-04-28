2026年5月22日より日米同時公開される「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』「スター・ウォーズ」劇場最新作の公開を祝福すべく、世界的な人気を誇る『進撃の巨人』の作者・諫山創先生が描き下ろした「マンダロリアン」と「グローグー」の”インスパイア・アート”が解禁されました！さらに、『はじめの一歩』の作者・森川ジョージ先生、『化物語（原作／西尾維新）』や『灰仭巫