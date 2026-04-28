◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が「７番・中堅」で３戦ぶりにスタメン復帰した。ここまで打率１割６分１厘と苦しみ、ベンチスタートが続いていた。３月３１日のヤクルト戦（神宮）でフェンスに激突して故障離脱したルーキー。１軍復帰した今月１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）こそ２安打したが、その後は１４打数１安打で８三振。２５日・阪神戦（甲子園）で