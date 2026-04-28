楽天の前田健太投手（３８）が２９日のロッテ戦（ゾゾ）で復帰登板。登板前日の２８日に取材に応じ、「戻ってきたからにはチームに貢献できるように、勝てるように投げていきたい」と誓った。前田健は７日の日本ハム戦（楽天）で右ふくらはぎをつって途中降板。治療、リハビリを経て２１日のファーム・ロッテ戦（森林どり）に調整登板し５回２安打無失点に抑えた。１軍復帰登板に向けて「不安なく投げられます」と全く問題ない