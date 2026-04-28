5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、昨年12月から今年2月にかけて3都市で開催したアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 "SMILE POP!"』のDVD＆Blu-rayが、7月22日にリリースされることが決定した。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも同作には、昨年12月6日、7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、今年1月17日、18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場