「ＢＴＳ黒石１７周年記念ウェーブ２１杯」（２８日、平和島）木下翔太（３５）＝大阪・１０８期・Ａ１＝が２８日の準優１０Ｒで１着。２コースから差して優出の一番乗りを決めた。仕上がりに関しては「感触は全然良くないんですけどね」と苦笑いだったが、「エンジンパワーがあって押してくれる感じ。立ち上がりから伸び切りまでしっかりとつながってくれます」と足自体には満足げだった。２９日の優勝戦を見据えては「上位