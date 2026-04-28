映画シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりとなる劇場最新作に向けて期待が高まる中、『進撃の巨人』の作者・諫山創氏による描き下ろしインスパイア・アートが公開された。また、日本を代表する人気漫画家たちもコメントを寄せている。【画像】森川ジョージ氏、和久井健氏ら漫画