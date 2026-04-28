「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）広島・高太一投手（２４）が、阪神・近本光司外野手（３１）が「左手首の骨折」と診断されたことを受け、謝罪の言葉を述べた。高は「勝負に行った結果ですが、こういう結果（骨折）になってしまって申し訳ないです」。関係者を通じて、近本にも謝罪したという。３年目左腕は２６日の阪神戦（甲子園球場）で、２番手で登板。八回、２ストライクから近本へ投じた１５１キロ直球が内角高