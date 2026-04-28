お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで、5月7日・6月4日午後10時から放送される。【番組カット】特番『ニッポンYABAデータ』ゲスト2025年9月の深夜放送からするおよそ8ヶ月…特番バラエティーが木曜午後10時に登場。今回も、日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫