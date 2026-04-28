JR西日本が、りそなホールディングスと資本業務提携する方向で最終調整に入ったことがわかりました。金融サービスへの参入で、新たな収益源を確保するねらいです。複数の関係者によりますと、JR西日本は、りそなホールディングス傘下の「関西みらい銀行」の株式のおよそ20%を取得する方向で最終調整しているということです。今回の提携により、JR西日本は金融サービスに乗り出し、預金や住宅ローンなどを自社のブランドで展開して