焼却炉に妻の遺体を遺棄したと供述している北海道の旭山動物園の男性職員について、警察は28日も自宅などを捜索し捜査を進めています。警察は28日も、妻の遺体を焼却炉に遺棄したと供述している旭山動物園に勤める30代の男性職員の自宅などで、証拠品の捜索を進めています。警察によりますと、男性は妻が行方不明になる前に「燃やし尽くしてやる」などと脅迫していたことが分かっています。関係者によりますと、警察は焼却炉周辺の