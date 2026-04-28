作家でタレントの宮田愛萌（２８）が２８日、都内で宮田愛萌写真展「＃６Ｅ０３０４」を開催し、メディア向け事前取材に出席した。宮田愛萌写真集制作プロジェクト「＃６Ｅ０３０４」は、写真集が月額制で毎月自宅に届けられるサービス。使用する写真は完全撮り下ろしとなっている。プロジェクトの１年目を終えて宮田は「あっという間だったなという感じ。１２冊並んでいるのを見ると、いっぱい撮ってもらったなと思って、うれ