28日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比29銭円安ドル高の1ドル＝159円52〜54銭。ユーロは35銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円63〜67銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の先行き不透明感から、基軸通貨のドルに「有事の買い」の動きが出た。日銀の金融政策決定会合の結果は、今後の利上げに前向きな「タカ派」の姿勢と受け止められた。為替市場は公表後に円高に転じ、