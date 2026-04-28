女性の遺体が見つかった現場で手を合わせる父親＝28日午前、沖縄県恩納村沖縄県うるま市で2016年4月、女性会社員＝当時（20）＝が元米海兵隊員で軍属だった男に暴行、殺害された事件から28日で10年となった。女性の父は県警を通じて手記を公表し「今でも悲しみ、悔しさ、いろいろな思いがある」とつづった。同日午前、遺体が見つかった恩納村の現場を女性の両親が訪れ、花やお菓子を供え、手を合わせた。強い日が差す現場で父