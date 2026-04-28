5月使用分の電気・ガス料金大手電力10社が28日発表した5月使用分（6月請求）の標準家庭向け電気料金は、関西を除く9社が前月に比べて値上がりする。大手都市ガス4社のガス料金は全社で上がる。燃料となる液化天然ガス（LNG）の輸入価格が上昇したため。中東情勢悪化に伴う燃料価格の高騰は6月分以降、本格的に響く見通しだ。電力料金の上昇幅は8〜24円。料金が最も高いのは北海道の9466円で、九州の7581円が最安値。関西は前月