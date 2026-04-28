大人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナンが28日、東京ドームで行われた巨人―広島戦のファーストピッチに登場。球場を沸かせた。巨人のユニホームにトレードマークの蝶ネクタイ姿で登場したコナンは、マウンドに上がると一礼。大きく振りかぶり、雰囲気のあるフォームで投じたボールは、まさかのボテボテのゴロ投球となったが、愛らしいしぐさで球場の大歓声を浴びた。大役を終えると「今年も始球式を任せていた