テレビ東京は２８日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）の活動休止を受け、出演するレギュラー番組「ＹＯＵは何しに日本へ？」の方針について「今後の収録については未定です。一日も早い回復をお祈り申し上げます」と同局はコメントした。「ＹＯＵ−」は２０１３年からレギュラー化された番組で日村は第１回放送から出演。この日、所属事務所のホリプロが、「心身の回復を第一に」当面は休養に専念することを発表し