特定の社会分野で功績のあった人に贈られる春の褒章の受章者が発表されました。県内の受章者は1人と1団体です。長年にわたって社会奉仕活動に従事した人や団体に贈られる緑綬褒章には、三種町建設業協会が選ばれました。公衆の利益に功績が顕著な人などに贈られる藍綬褒章は保護司で、横手市に住む内藤稔さん71歳が受章します。褒章の伝達式は来月8日に県庁で行われます。