まもなく大型連休です。この時期に症状が出る人が多い、いわゆる“五月病”の特集です。医学では「適応障害」や「軽度のうつ」に分類されていて、「やる気が出ない」「食欲がない」といった症状がみられます。どのようなことに気をつければいいのか、専門の医師に聞きました。※映像でご覧ください※4月28日のABS news every.でお伝えします