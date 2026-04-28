セガは、『ソニックレーシング クロスワールド』の無料アップデート「真島吾朗（キャプテン真島）」を4月30日より配信することを発表した。 【画像あり】ゴールデンウィークは真島とレース！ゲーム内のスクリーンショット 今回のアップデートでは、『龍が如く』シリーズに登場する真島吾朗（キャプテン真島）がレーサーとして参戦。オリジナルマ