きょう正午ごろ山形県東根市で火災があり住宅１棟が焼けました。けが人はいませんでした。消防が出火原因などを調べています。 【画像】火災現場 警察などによりますときょう正午ごろ、東根市長瀞で「建物が燃えている」などと通行人から消防に通報がありました。 火が出ていたのは男性（７３）の住宅で、火は消防などの放水でおよそ３時間後に消し止められました。 ３人が住んでいましたが当時家にはおらず、全員、ケガはない