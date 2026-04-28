28日午前、三次市の製薬工場でタンクが爆発し、5人が負傷しました。事故があったのは、三次市南畑敷町にある丸善製薬の工場です。警察と消防によると、午前11時半頃、付近の住民から「タンクが爆発した」などと通報がありました。■近くの会社に勤務「大きな音が2回して、結構窓ガラスが揺れたような感じがした。」火は約3時間後に消し止められましたが、20代から30代の作業員5人が負傷し、そのうち3人が重傷を負いました。