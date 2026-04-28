４月２９日から大型連休が始まりますが、期間中はまとまった雨もない見込みで、ガーデニング日和となりそうです。店には花や野菜の苗がぞくぞくと入荷しています。色とりどりの花が並ぶ札幌市内のガーデンショップです。２０２６年の道内は桜の開花も早く、ガーデニングシーズンも到来しています。早くも寄せ植えのレッスンが始まっていました。 （garden shop sora瀧口利佳さん）「ここは高さは絶