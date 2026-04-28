今井が復帰に向けて歩みを進める(C)Getty Images右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りとなっている、アストロズの今井達也が現地時間4月28日に2Aの試合でリハビリ登板を行う見込みだと、米国内各メディアが報じた。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見る今井は今季3度目の先発登板となった4月10日のマリナーズ戦後、右腕の不調によりIL入りが発表された。すでにブルペンでの投球も行われており