プロ野球・巨人は28日、試合前の練習でノックを打っていた川相昌弘コーチの左側頭部に、跳ね返った打球が当たり、「左側頭部打撲」と診断されたと発表しました。川相コーチはこの日、ベンチには入らないということです。打撃練習中のボールがケージの枠、金属部分に当たり、ケージ横でノックを打っていた川相コーチの左側頭部を直撃しました。トレーナーの指示で地面に寝かされた川相コーチでしたが、自身の足で歩き、ロッカールー