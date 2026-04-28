沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、高校生らが死亡した事故をめぐり、高校を運営する学校法人が研修旅行の詳細を把握していなかったことがわかりました。松本文科相「学校法人においては、研修旅行の内容を把握していなかったことなどを我々として把握したところ」この事故は先月16日に名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華さんが亡くなったものです。この事故を