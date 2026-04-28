元衆院議員の金子恵美氏（48）が28日、自身のブログを更新。検査の結果、「急性仙腸関節炎」と診断され、2週間の絶対安静を伝えられたことを報告した。22日に同ブログでギックリ腰が再発したことをつづっていた金子氏。この日は、「安静に。」と題したブログを更新。先週出演したMXテレビ「堀潤livejunction」、TBS系「ゴゴスマ」について「とにかく腰が痛くて集中できず」と振り返り、「なので、先週土曜日に緊急でMRI検