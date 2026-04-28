元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、両親にまつわるエピソードを明かした。番組では、純喫茶の店がモバイルオーダーシステムを導入した反響にまつわるネット記事を紹介。データが取りやすくなったと喜ぶオーナーの声とは対照的に、古き良き純喫茶の雰囲気の変化を指摘する声もあったという。北斗はモバイルオーダーが理解できないタイプだといい、