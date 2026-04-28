◇セ・リーグ巨人・竹丸―広島・森下（東京ドーム）ヤクルト・山野―阪神・高橋（神宮）中日・桜井―DeNA・島田（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ西武・高橋光―日本ハム・達（ベルーナドーム）ロッテ・西野―楽天・前田健（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・田嶋―ソフトバンク・大関（京セラドーム大阪）