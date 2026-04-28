２８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２９銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円５２〜５４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８６円６３〜６７銭で大方の取引を終えた。