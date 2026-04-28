女優・木村多江の近影に注目が集まっている。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、大きな籠（かご）を背負い、グレーのキャップを被り紺色のアウター×ジーンズというアクティブな姿でたけのこ掘りを楽しむ様子をアップ。「自然の恵み。たけのこ掘りに２回も行ってきちゃった。」と明かし、「２回目のたけのこは結構伸びてたけどそれも良し。山椒の葉も香りが良くて癒されました。仕事の合間の豊かなひととき」と充実