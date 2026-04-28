魔法少女の仕立て屋〜彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる〜この記事の画像を見る子どもの頃、“魔法戦士モノ”のアニメを食い入るように観ていた。華やかな変身シーンには、何度も胸を躍らせたものだ。当時は戦うヒロインに憧れるばかりだった。けれど守るものや役割が増えた今は、誰かを支え、輝きを引き出す側に惹かれてしまう。そんな「かつての少女たち」に贈りたい物語