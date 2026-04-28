「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）巨人・川相昌弘ディフェンスチーフコーチの左側頭部に打球が当たり、ベンチ入りを外れることになった。試合前練習中、ノックを打っていた川相コーチの側頭部に、ゲージに当たって跳ね返った打球が当たった。都内の病院で検査を受け、「左側頭部打撲」と診断されたという。脳しんとうや骨等の異常はなかった。巨人は２１日に泉口の顔面に打球が直撃し、救急搬送。顔面打撲、口腔内裂創