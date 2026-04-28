全日本スキー連盟（SAJ）は28日、東京都内で25〜26年シーズンに優れた成績を収めた選手を表彰する「スノーアワード2026」を開催した。特別功労賞も発表され、五輪6大会に出場したノルディック複合男子の渡部暁斗さん、同じく7大会に出場したスノーボード・アルペン女子の竹内智香さんが選ばれた。2人はいずれも2月のミラノ・コルティナ五輪を最後に現役を引退。渡部さんは14年ソチ、18年平昌、22年北京と五輪3大会連続でメダル