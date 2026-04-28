苦境をチャンスに変えられる飲食店は何をしているか。ハイデイ日高代表取締役会長の神田正さんは「コロナ禍で郊外ロードサイドへの出店を始めたことで、ピンチがチャンスになった」という――。※本稿は、神田正『日高屋 10人中6人に美味しいといわれたい』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ronstik※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ronstik■群馬、栃木、茨城…ロードサイド出店の成功