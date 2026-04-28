会員制クラブハウス系列の町家カフェレストラン会員制クラブでありながらレストランは一般利用でき、豪華な空間が評判の隠れ家レストラン「AIC秋津洲京都」。2025年11月、その系列店である「AIC秋津洲京都 清水別邸」が「清水寺」や「八坂の塔」からそれぞれ徒歩約5分という観光地にオープンしました。 清水寺へと続く清水坂を上っていくと、板塀と竹塀に挟まれた石畳の路地が現れ、奥には若草色ののれんが。白木の格子戸を抜