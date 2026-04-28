６、７、８月と暦ごとに違った催しを開催「星のや京都」で2026年6月1日（月）〜8月24日（月）の期間に楽しめる「大人の自由研究」。京都の人々が大事に受け継いできた、初夏から初秋にかけての催しを体験できます。６月のホタル狩りやお囃子鑑賞、７・８月の七夕体験、８月の暁天講座など、千年前から続く風習や伝統文化に触れられます。非日常の体験でタイムスリップ気分を味わいましょう！6月「奥嵐山の蛍狩り」夕方に実施する読