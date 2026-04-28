【モデルプレス＝2026/04/28】歌手でタレントの中川翔子が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の離乳食を公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手「量増えてる」2人分の手作り離乳食◆中川翔子、双子の息子の離乳食披露中川は「本日の離乳食」と記し、双子の息子の離乳食を披露。それぞれのトレーに並べられた食器には、少し粒が残った状態の粥と丁寧にペーストされた赤や白の食材が盛り付けられている。◆中川翔