BTSが、北米ツアーを前に特別賞を受賞した。BTSの北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」の熱気が高まっている。【注目】BTS公演、約1400億円の経済効果！所属事務所BIGHIT MUSICは4月28日、「現地時間27日9時30分、アメリカ・テキサス州エルパソ郡委員会がBTSに『エスティマド・アミーゴ（Estimado Amigo）賞』を授与し、公演日である5月2日から3日を『El Paso BTS Weekend』と宣言する決議案を承認した」と