高市早苗首相は2026年4月27日、自身のXで、国家安全保障戦略をはじめとする安保3文書の年内改訂に向けた有識者会議「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」初会合を開催したことを報告した。「ナフサを確保してくれませんか」アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃によって生じた中東情勢の悪化をはじめ、国家間競争が激化している現状に触れ、「我が国の平和と独立を守り抜いていく為には、防衛力の抜本的強化を引き