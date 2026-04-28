あべのハルカス近鉄本店(大阪市阿倍野区)は4月28日、タワー館地下2階の惣菜売場リニューアルに伴いメディア内覧会を行った。グランドオープンは29日となっている。これまでタワー館とウイング館の惣菜売場はトータル55店を展開していたが、今回のリニューアルで16店の新店が加わりトータル66店を擁し、関西最大級のブランド数を誇る惣菜売場を展開することになる。あべのハルカス近鉄本店の辻井寿明食料品部長は「今回は2014年のあ