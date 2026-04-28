沖本正太郎さん 岡山市の中学3年生が対戦型カードゲームを考案し、全国のコンテストで賞を獲得しました。ゲームのテーマは「天文」です。 （中学3年生／沖本正太郎さん）「2人対戦のゲームで、小惑星を発見するゲーム。天体を発見するプロセスを簡略化したものですね」 対戦型カードゲーム、「アステロイド・トラッカー」。作ったのは、岡山理科大学付属中学